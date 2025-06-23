Карпин оценил перспективы Батракова заиграть в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

«Говорить, что у этого данные есть, – данные есть у многих. Как они смогут там адаптироваться к другому чемпионату, к другой стране, к другому языку, к другим требованиям – большой вопрос.

Чисто визуально здесь он, может быть, звезда, дальше уехал туда, на одном языке не говорит с партнерами по команде, тренера не понимает, потому что язык не учил, или выучил, но требования не проходит.

Либо организм не выдерживает. Здесь миллион факторов. Либо да, либо нет», – заявил Карпин.