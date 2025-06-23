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Карпин оценил перспективы Батракова заиграть в Европе

Вчера, 22:10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

«Говорить, что у этого данные есть, – данные есть у многих. Как они смогут там адаптироваться к другому чемпионату, к другой стране, к другому языку, к другим требованиям – большой вопрос.

Чисто визуально здесь он, может быть, звезда, дальше уехал туда, на одном языке не говорит с партнерами по команде, тренера не понимает, потому что язык не учил, или выучил, но требования не проходит.

Либо организм не выдерживает. Здесь миллион факторов. Либо да, либо нет», – заявил Карпин.

  • 20-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 43 матча, 16 голов, 10 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
  • С ним продлили контракт до лета 2029 года.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Россия Батраков Алексей Карпин Валерий
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