Глава МИД Венгрии пошутил об исключении ЦСКА из санкционных списков ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о том, что благодаря Будапешту ЦСКА не находится под санкциями Евросоюза.

В феврале венгры внесли изменения в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС.

– Общались ли вы с руководством ЦСКА после исключения клуба из санкционных списков?

– Нет, ведь я исходил из принципов, это очевидно. Знаю, что мой друг Сергей (Лавров) болеет за «Спартак». Он сказал, что не злится на меня за это.