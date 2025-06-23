Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе

Александр Мостовой считает, что правому защитнику «Спартака» Даниилу Денисову будет сложно заиграть в европейских клубах.

У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.

В прошедшем сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле.

В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников. Вряд ли у него получится уехать.

А агент просто выполняет свою работу – как можно больше говорит. Его задача – продавать», – сказал Мостовой.