Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе

Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе

Сегодня, 18:24
2

Александр Мостовой считает, что правому защитнику «Спартака» Даниилу Денисову будет сложно заиграть в европейских клубах.

  • У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.
  • В прошедшем сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле.

В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников. Вряд ли у него получится уехать.

А агент просто выполняет свою работу – как можно больше говорит. Его задача – продавать», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой оценил переход Тикнизяна в «Црвену Звезду» 3
Мостовой сказал, считает ли себя настоящим тренером 2
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1750695614
денисов игрок уровня фнл какая европа?
Ответить
k611
1750696471
Нужно просто посмотреть нарезку его "фирменных косяков" и заплакать. Какая Европа, они что там формируют анти-лигу чемпионов что ли.
Ответить
Главные новости
«Лидс» объявил о сделке, на которой заработает ЦСКА
19:30
1
«Милан» подпишет украинского футболиста
19:19
Червиченко похвалил «Спартак» за трансферное решение
18:53
1
Генсек РФС дал совет украинцам
18:31
1
Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе
18:24
2
Канчельскис: «Аршавин мог получше использовать свой талант»
18:12
1
У Заболотного три варианта продолжения карьеры
17:56
4
Челестини высказался о «багаже Николича» в ЦСКА
17:46
Сын Черчесова нашел работу в РПЛ
17:37
10
«Спартак» упустил игрока сборной Аргентины
16:57
4
Все новости
Все новости
Канчельскис: «Аршавин мог получше использовать свой талант»
18:12
1
У Заболотного три варианта продолжения карьеры
17:56
4
Челестини высказался о «багаже Николича» в ЦСКА
17:46
Сын Черчесова нашел работу в РПЛ
17:37
10
«Крылья Советов» продлили контракты с двумя футболистами
17:10
«Спартак» упустил игрока сборной Аргентины
16:57
4
«Краснодар» заплатит 6+ миллионов за бразильского полузащитника
16:47
1
Челестини обратился к футболистам ЦСКА: «Вы хотите того же, что и мы»
16:37
4
Переход Заболотного в «Спартак» оказался под угрозой срыва
16:29
17
Челестини сказал, каких игроков ЦСКА знал до назначения
15:59
3
«Спартак» перебил предложение «Динамо» по Сергееву
15:49
26
Гладышев ответил на вопрос о получении «Золотого мяча»
15:40
2
Раскрыта реакция Челестини на угрозы из Швейцарии за работу в ЦСКА
15:15
5
Аршавин высказался о матчах сборной России в 2025 году
14:38
1
Адвокат Бушманов оценил перспективы Промеса в нидерландском суде
14:28
4
Два клуба РПЛ интересовались Кокориным
13:57
5
Асхабадзе назвал чрезмерным наказание «Факела» из-за ситуации с Венделом
13:26
6
Гладышев рассказал, что ему было страшно из-за поведения Лички в «Динамо»
13:21
4
Игрок ЦСКА может перейти в турецкий клуб
12:42
1
Глушаков назвал единственный клуб, в котором готов продолжить карьеру
12:34
4
«Динамо» хочет оштрафовать РФС из-за высказывания генсека организации
12:25
13
Назван срок контракта Джикии с турецким клубом
12:17
4
Уточнена сумма, которую ЦСКА заработает от трансфера своего экс-игрока в АПЛ
11:51
1
Карпин сравнил популярность футбола и хоккея в России
11:43
1
Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода
11:25
2
Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне
11:08
10
Агент Тюкавина высказался о возможной конкуренции игрока с Даку в «Динамо»
10:56
Агент Комличенко высказался о трансферном бане, наложенном на «Локомотив»
10:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 