Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе

Александр Мостовой считает, что правому защитнику «Спартака» Даниилу Денисову будет сложно заиграть в европейских клубах.
- У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.
- В прошедшем сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.
- Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.
«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле.
В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников. Вряд ли у него получится уехать.
А агент просто выполняет свою работу – как можно больше говорит. Его задача – продавать», – сказал Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»