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  • Челестини обратился к футболистам ЦСКА: «Вы хотите того же, что и мы»

Челестини обратился к футболистам ЦСКА: «Вы хотите того же, что и мы»

Сегодня, 16:37

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к игрокам армейцев в первый день летней предсезонки.

«Мне не нравится говорить – я больше люблю работать. Поэтому слов будет немного.

Дверь моего офиса всегда открыта для вас по любому вопросу. Для всех – молодых игроков, опытных, для кого угодно.

Я вас немного знаю как игроков. Но для меня самое важное – понимать, кто вы как люди. Моя работа в том, чтобы помогать вам. Вы же в своей работе отдаете себя полностью, без остатка.

Единственное, я вас прошу – отдавать себя полностью на поле. С этого момента ваша ошибка – моя ошибка. Мы будем работать на 200%, чтобы попытаться вам помочь. Потому что вы хотите того же, что и мы – праздновать новый титул.

Это будет работать, если мы будем сплочены – и в хорошие моменты, и в не очень хорошие. Для меня огромная честь быть здесь. Я надеюсь, что мы достигнем успеха и выиграем титул», – заявил 49-летний специалист.

  • Челестини сменил Марко Николича, ушедшего в АЕК.
  • Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
  • В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».

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Источник: CSKA TV
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
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Комментарии (1)
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boris63
1750686553
Хотелки у тренера хорошие, посмотрим как реализовывать их будет.
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