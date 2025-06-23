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Два клуба РПЛ интересовались Кокориным

Сегодня, 13:57
3

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что у игрока была возможность вернуться в Россию этим летом.

«Желание Кокорина вернуться в Россию? Лучше у Александра узнать. Мы эту тему с ним не обсуждали, и об этом желании мне неизвестно.

У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу. Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию.

Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», – сказал агент.

  • Кокорин в «Арисе» с августа 2022 года.
  • Его статистика: 92 матча, 33 гола, 17 ассистов.
  • Кокорин был чемпионом Кипра в составе «Ариса» в сезоне-2022/23.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
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Комментарии (4)
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Vratarь
1750677324
Не скажу какие - смеяться будете.
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trener7
1750680316
Не плохой футболёр. Но нужен ли он сейчас? Для пиара?
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Цугундeр
1750685203
Тимофей Бердышев.. Именно так должно звать агента нашего русского игрока Александра Кокорина. Не удивлюсь если он ещё и Аполлинарьевич..)) А, с.ка ,нет)). Станиславович.!!!)) Тоже не хирово.)
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