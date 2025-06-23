Два клуба РПЛ интересовались Кокориным

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что у игрока была возможность вернуться в Россию этим летом.

«Желание Кокорина вернуться в Россию? Лучше у Александра узнать. Мы эту тему с ним не обсуждали, и об этом желании мне неизвестно.

У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу. Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию.

Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», – сказал агент.