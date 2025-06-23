Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Асхабадзе назвал чрезмерным наказание «Факела» из-за ситуации с Венделом

Асхабадзе назвал чрезмерным наказание «Факела» из-за ситуации с Венделом

Сегодня, 13:26
2

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе считает, что РФС чрезмерно наказал воронежский клуб за инцидент с полузащитником «Зенита» Венделом.

– Чему вас научила история с Венделом?

– А чему она могла научить лично меня? Она в первую очередь должна научить болельщиков вести себя подобающим образом на массовых мероприятиях. Когда ты нарушаешь нормы этики и даже законы, последствия могут быть самыми серьезными. К сожалению, такие люди приходят на стадионы...

Надеюсь, этот кейс минимизирует в дальнейшем подобные инциденты. Ведь пострадали все! Да, наказание было, на мой взгляд, чрезмерным, но тем не менее... Хочется верить, что наша аудитория, болельщики сделают правильные выводы.

– Матч без зрителей – слишком суровое наказание?

– Это моя точка зрения. И она не изменилась. Поэтому мы и подавали апелляцию. Ведь условно из-за одного-двух человек пострадали все остальные!

В итоге болельщики воочию не смогли увидеть игру с одним из наших конкурентов – «Ахматом», не смогли поддержать команду. Сыграли с грозненцами вничью при пустых трибунах. Подчеркиваю, не при пустом секторе, а именно на пустом стадионе!

– А вам же удалось найти человека, спровоцировавшего Вендела?

– Конечно. Мы провели большую работу. Болельщики наконец-то должны понять, что при современных технологиях, при наличии камер, с базой данных идентифицировать правонарушителя не составляет большого труда. Мы определили зачинщика, направили документы в РФС, МВД.

Человек был доставлен в полицию, опрошен. Ему вынесли определенное административное наказание. Кроме того, он теперь не сможет посещать стадион. Проведя такую реальную работу, мы и подали апелляцию в РФС, рассчитывая на снисхождение. Но...

Во время матча 20-го тура РПЛ Вендел показал болельщикам «Факела» оскорбительный жест и был удален с поля.

Воронежский клуб обязали провести следующий домашний матч без зрителей, так как, по мнению членов КДК, южноамериканца спровоцировал один из зрителей на трибуне.

Еще по теме:
Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне 9
«Фламенго» назвал «Зениту» цену на Уэсли 16
Гладышев назвал самого трудного соперника в РПЛ – и пообещал прокинуть ему между ног 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Асхабадзе Роман
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1750674584
Факел наказан недостаточно! Надеюсь этот недоклуб минимум в ближайшие 10 - 15 лет не вернется в высшую лигу!
Ответить
Главные новости
Асхабадзе назвал чрезмерным наказание «Факела» из-за ситуации с Венделом
13:26
2
Игрок ЦСКА может перейти в турецкий клуб
12:42
1
«Динамо» хочет оштрафовать РФС из-за высказывания генсека организации
12:25
6
Назван срок контракта Джикии с турецким клубом
12:17
2
Уточнена сумма, которую ЦСКА заработает от трансфера своего экс-игрока в АПЛ
11:51
1
Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода
11:25
1
Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне
11:08
9
Футбол среди льдов: почему чемпионат Гренландии — самый необычный в мире?
10:28
В ЦСКА резко высказались о публикации про Челестини
10:20
3
Карпин сказал, были ли у него предложения из Европы в последние годы
10:06
4
Все новости
Все новости
Гладышев рассказал, что ему было страшно из-за поведения Лички в «Динамо»
13:21
2
Глушаков назвал единственный клуб, в котором готов продолжить карьеру
12:34
2
Карпин сравнил популярность футбола и хоккея в России
11:43
1
Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода
11:25
1
Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне
11:08
9
Агент Тюкавина высказался о возможной конкуренции игрока с Даку в «Динамо»
10:56
Агент Комличенко высказался о трансферном бане, наложенном на «Локомотив»
10:33
2
В ЦСКА резко высказались о публикации про Челестини
10:20
3
Карпин сказал, были ли у него предложения из Европы в последние годы
10:06
4
Григорян оценил багаж Николича для нового тренера ЦСКА
09:33
1
Агенты экс-резервиста «Барселоны» высказались об интересе «Динамо»
09:27
Прудников сказал, сможет ли «Спартак» бороться за золотые медали в новом сезоне
08:57
4
Игроком «Спартака» заинтересовался клуб из Аргентины
08:37
5
«Фламенго» назвал «Зениту» цену на Уэсли
08:28
16
Глушаков объяснил, почему не ждет успехов от «Спартака» в новом сезоне
08:05
3
Челестини грозит до 5 лет тюрьмы в Швейцарии из-за работы в ЦСКА
00:06
10
«Краснодар» предложил 4 миллиона за 28-летнего бразильца
Вчера, 22:50
2
Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА
Вчера, 22:35
5
Гладышев назвал самого трудного соперника в РПЛ – и пообещал прокинуть ему между ног
Вчера, 22:20
5
Лопырева двумя словами описала Галицкого
Вчера, 21:51
3
«Ростов» сможет выкупить вратаря «Зенита»
Вчера, 21:02
1
«Зенит» определился с ценой на Вендела
Вчера, 20:46
23
ФотоИгроки ЦСКА познакомились с Челестини
Вчера, 20:37
7
Канчельскис сравнил российский футбол и «Дом-2»
Вчера, 20:27
9
«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»
Вчера, 20:02
2
Экс-защитник «Химок» – о банкротстве клуба: «Вызывает недоумение, почему люди радуются»
Вчера, 19:43
3
«Локомотив» подтвердил, что получит бонусы от трансфера Тикнизяна
Вчера, 19:29
1
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
Вчера, 19:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 