Гладышев рассказал, что ему было страшно из-за поведения Лички в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал об эмоциональном поведении бывшего главного тренера команды Марцела Лички.

– Марцел многому тебя научил. Давай переместимся назад, представим, что он сейчас на бровке.

– Показывает туда-сюда: «Беги», – а я не понимаю куда.

– Пихач слышишь?

– Пихач сразу. Мне становится страшно.

– Первый тайм, горите 0:2. Что происходит в раздевалке?

– Происходит полный ***. Коуч разносит столы, кидает бутылки. Страшно-страшно.

– Персонально кому-нибудь устраивал порку?

– Было со мной, против «Спартака» играли. Гладика поменяли на 23-й минуте. Пришел в раздевалку и просто разнес меня жестко. После этого я месяца три не играл еще.