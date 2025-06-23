«Динамо» хочет оштрафовать РФС из-за высказывания генсека организации

«Динамо» потребовало от РФС заплатить штраф из-за высказывания генерального секретаря союза Максима Митрофанова. На минувшей неделе он сказал: «в рамках процедуры лицензирования «Динамо», например, несколько лет не могло предоставить контракт на стадион, получило временную лицензию. Поэтому аккуратнее надо. К «Краснодару» тоже есть вопросы».
Бело-голубые считают, что таким образом РФС раскрыл конфиденциальную информацию, что гарантировано подписанным договором между союзом и клубами.
«Динамо» требует в течение 30 дней выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, оставляя за собой право предъявить к возмещению убытки в дальнейшем. Также бело-голубые хотят внести изменения в типовой договор по лицензированию между РФС и клубами в части ужесточения санкций и персонализации ответственности за раскрытие конфиденциальной информации.
- После окончания сезона-2024/25 «Химки» не получили лицензию РФС-1 и не выступят в РПЛ в предстоящем сезоне.
- Также «Черноморец», занявший 3-е место в Первой лиге, не получил лицензию РФС-1 и не смог сыграть в стыковых матчах.
- Сообщалось о проблемах с лицензированием у «Ростова» и «Крыльев Советов», но они были решены.