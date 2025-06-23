Карпин сравнил популярность футбола и хоккея в России

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какой вид спорта является национальным в РФ.

– Есть небольшой спор между любителями спорта. Кто-то говорит, что хоккей – наш национальный вид спорта. Кто-то – футбол.

– Не очень понимаю, что значит национальный вид спорта. Для этого есть всякие опросы, показатели, цифры и данные. Футболом занимаются больше, чем хоккеем, просто потому, что для хоккея нужно больше. Нужны коньки, нужна амуниция, нужен лед, нужна площадка. Это стоит дороже, чем какой-то пустырь или поле, допустим школьное.

Футбол более доступный, скажем так. Нужны ворота – два дерева, нужен мяч. Для хоккея нужно намного больше всего. Можно говорить что угодно, но футболом занимается больше. А какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить.