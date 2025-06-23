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Карпин сравнил популярность футбола и хоккея в России

Сегодня, 11:43
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Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какой вид спорта является национальным в РФ.

– Есть небольшой спор между любителями спорта. Кто-то говорит, что хоккей – наш национальный вид спорта. Кто-то – футбол.

– Не очень понимаю, что значит национальный вид спорта. Для этого есть всякие опросы, показатели, цифры и данные. Футболом занимаются больше, чем хоккеем, просто потому, что для хоккея нужно больше. Нужны коньки, нужна амуниция, нужен лед, нужна площадка. Это стоит дороже, чем какой-то пустырь или поле, допустим школьное.

Футбол более доступный, скажем так. Нужны ворота – два дерева, нужен мяч. Для хоккея нужно намного больше всего. Можно говорить что угодно, но футболом занимается больше. А какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить.

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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1750670591
ФУтбол никогда не был "спортом №1",а хоккей перестал им быть.Если судить по достижениям,а остальное -вкусовщина.Но сейчас посещаемость матчей двух видов спорта практически сравнялась,что печально,с учётом специфики и вместимости арен.
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