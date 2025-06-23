Агент Тюкавина высказался о возможной конкуренции игрока с Даку в «Динамо»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, выразил отношение к возможному переходу в московскую команду Мирлинда Даку из «Рубина».

– Как вы относитесь к возможному переходу Даку в «Динамо»?

– Чем больше хороших игроков, тем лучше. Не вижу никаких проблем.

– Нет ли опасений, что Константин после возвращения может проиграть конкуренцию албанцу?

– Опасений нет. Если мы хотим уехать в Европу, то чем сильнее конкуренция, тем лучше. Костя хочет выиграть какой-то титул – или Кубок, или чемпионат. Он такой по натуре.

– Был ли разговор у Тюкавина с новым главным тренером «Динамо» Валерием Карпиным? Как тот видит его в будущем?

–Думаю, что несерьeзно, чтобы игрок говорил, где хочет играть. учитывая, что Костя играл у Карпина в сборной, они понимают, где и как лучше его использовать. Он всегда как «наконечник». Вы представляете, если сейчас агент будет Карпину что-то советовать или игрок говорить: «Давайте меня туда передвинем».

Давайте вещи своими именами называть. Есть люди, которые получают за это деньги, получают лицензии, а тут вы, журналист, или я как агент будем что-то советовать. По крайней мере, я такого точно не буду делать.