Агент Тюкавина высказался о возможной конкуренции игрока с Даку в «Динамо»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, выразил отношение к возможному переходу в московскую команду Мирлинда Даку из «Рубина».
– Как вы относитесь к возможному переходу Даку в «Динамо»?
– Чем больше хороших игроков, тем лучше. Не вижу никаких проблем.
– Нет ли опасений, что Константин после возвращения может проиграть конкуренцию албанцу?
– Опасений нет. Если мы хотим уехать в Европу, то чем сильнее конкуренция, тем лучше. Костя хочет выиграть какой-то титул – или Кубок, или чемпионат. Он такой по натуре.
– Был ли разговор у Тюкавина с новым главным тренером «Динамо» Валерием Карпиным? Как тот видит его в будущем?
–Думаю, что несерьeзно, чтобы игрок говорил, где хочет играть. учитывая, что Костя играл у Карпина в сборной, они понимают, где и как лучше его использовать. Он всегда как «наконечник». Вы представляете, если сейчас агент будет Карпину что-то советовать или игрок говорить: «Давайте меня туда передвинем».
Давайте вещи своими именами называть. Есть люди, которые получают за это деньги, получают лицензии, а тут вы, журналист, или я как агент будем что-то советовать. По крайней мере, я такого точно не буду делать.
- Ранее сообщалось, что агенты Даку вышли на «Динамо» с предложением подписать их клиента.
- 27-летний форвард в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
- 22-летний Тюкавин провел в сезоне-2024/25 22 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал 3 передачи.
- 2 марта футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл на срок около шести месяцев.