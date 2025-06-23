В ЦСКА резко высказались о публикации про Челестини

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выразил недовольство публикацией Blick о назначении главным тренером команды Фабио Челестини.

«А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга.

ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всe расставило по своим местам», – написал Брейдо.