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В ЦСКА резко высказались о публикации про Челестини

Сегодня, 10:20
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выразил недовольство публикацией Blick о назначении главным тренером команды Фабио Челестини.

«А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга.

ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всe расставило по своим местам», – написал Брейдо.

  • В публикации Blick сообщалось, что Челестини не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании (где у него есть дом). В случае перевода средств на счета в этих странах, для него появится риск сесть в тюрьму на 5-6 лет – это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями.
  • Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» приобрела более 77 процентов акций ПФК ЦСКА в апреле 2020 года, но в сентябре 2022-го эти акции перешли от банка к компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу. Сейчас «ВЭБ.РФ» является титульным спонсором ЦСКА.
  • Контракт 49-летнего Челестини с ЦСКА подписан по схеме «2+1».

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Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
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Комментарии (3)
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ilich55
1750664766
Тупые гейроповские журнашлюги. Принадлежность и спонсорство, как говорят в Одессе, две большие разницы, но это не для заднеприводных.
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Красногвардейчик
1750667548
Давно пора по Рамштайну, пару орешников выпустить
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SLADE2019
1750668309
Не знаю, что там Блик написал, но есть публикация Бомбардира, где четко указано, что новому тренеру грозит пятилетний срок за работу в подсанкционном клубе. Интересно, как к этой публикации Брейдо относится? А то, что Блик написал - это их дело, и они далеко.
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