В ЦСКА резко высказались о публикации про Челестини

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выразил недовольство публикацией Blick о назначении главным тренером команды Фабио Челестини.
«А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга.
ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всe расставило по своим местам», – написал Брейдо.
- В публикации Blick сообщалось, что Челестини не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании (где у него есть дом). В случае перевода средств на счета в этих странах, для него появится риск сесть в тюрьму на 5-6 лет – это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями.
- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» приобрела более 77 процентов акций ПФК ЦСКА в апреле 2020 года, но в сентябре 2022-го эти акции перешли от банка к компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу. Сейчас «ВЭБ.РФ» является титульным спонсором ЦСКА.
- Контракт 49-летнего Челестини с ЦСКА подписан по схеме «2+1».
Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»