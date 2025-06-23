Карпин сказал, были ли у него предложения из Европы в последние годы

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможности поработать за рубежом.

– Были ли у вас в последние годы предложения из Европы?

– Из Европы не было. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: «А если бы было предложение из Европы, поехали бы?» А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет.

– То есть не исключаете, что в Европе еще поработаете?

– В этой жизни все может быть.

– Совмещение – это скорее напряжение или разнообразие работы?

– Разнообразие – точно да. Если тренировать только сборную – это десять дней сбор, а потом абсолютно другая работа. И напряжение – сто процентов да!

– А в Саудовскую Аравию поехали бы, если бы предложили тренировать?

– В ближайшие три года – нет. Контракт со сборной до 2028 года, поэтому в ближайшее время нет. А дальше – кто его знает? И не то что куда-то нельзя. Я бы сам не поехал.

– А в «Динамо» разрешили.

– Да. Хотя сборная не совсем в Москве, но все это рядом.