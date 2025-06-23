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  • Карпин сказал, были ли у него предложения из Европы в последние годы

Карпин сказал, были ли у него предложения из Европы в последние годы

Сегодня, 10:06
4

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможности поработать за рубежом.

– Были ли у вас в последние годы предложения из Европы?

– Из Европы не было. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: «А если бы было предложение из Европы, поехали бы?» А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет.

– То есть не исключаете, что в Европе еще поработаете?

– В этой жизни все может быть.

– Совмещение – это скорее напряжение или разнообразие работы?

– Разнообразие – точно да. Если тренировать только сборную – это десять дней сбор, а потом абсолютно другая работа. И напряжение – сто процентов да!

– А в Саудовскую Аравию поехали бы, если бы предложили тренировать?

– В ближайшие три года – нет. Контракт со сборной до 2028 года, поэтому в ближайшее время нет. А дальше – кто его знает? И не то что куда-то нельзя. Я бы сам не поехал.

– А в «Динамо» разрешили.

– Да. Хотя сборная не совсем в Москве, но все это рядом.

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • В 2014–2015 годах Карпин тренировал испанскую «Мальорку».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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ilich55
1750665225
Пора уже за сборную Эстонии браться.
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САДЫЧОК
1750665230
Интервью, на расхват прямо этот Карпин. Но на деле тренер никакущий! Трофеев 0!
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Cleaner
1750665849
Какие могут быть предложения из Европы тренеру, который ЗА 17(СЕМНАДЦАТЬ!) ЛЕТ тренерства не выиграл НИ ОДНОГО ТРОФЕЯ??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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sochi-2013
1750671216
Сразу вспомнилась миниатюра Ширвиндта и Державина; "Где вы сейчас не снимаетесь?".
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