Карпин сказал, были ли у него предложения из Европы в последние годы

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможности поработать за рубежом.
– Были ли у вас в последние годы предложения из Европы?
– Из Европы не было. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: «А если бы было предложение из Европы, поехали бы?» А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет.
– То есть не исключаете, что в Европе еще поработаете?
– В этой жизни все может быть.
– Совмещение – это скорее напряжение или разнообразие работы?
– Разнообразие – точно да. Если тренировать только сборную – это десять дней сбор, а потом абсолютно другая работа. И напряжение – сто процентов да!
– А в Саудовскую Аравию поехали бы, если бы предложили тренировать?
– В ближайшие три года – нет. Контракт со сборной до 2028 года, поэтому в ближайшее время нет. А дальше – кто его знает? И не то что куда-то нельзя. Я бы сам не поехал.
– А в «Динамо» разрешили.
– Да. Хотя сборная не совсем в Москве, но все это рядом.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- В 2014–2015 годах Карпин тренировал испанскую «Мальорку».