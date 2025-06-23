Глушаков объяснил, почему не ждет успехов от «Спартака» в новом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сказал, что пока не видит, за счет чего красно-белые могут добиться прогресса в сезоне-2025/26.
– Ждете от «Спартака» успехов в новом сезоне?
– Пока нет.
– Почему?
– Нет ни трансферов, ничего еще. Пока не вижу, за счет чего будет прогресс. Стабильно будет в пятерке.
– Трансферы нужны даже с учетом того, как потратился «Спартак» зимой?
– Нужна вообще пертурбация в «Спартаке». Не только с игроками. Много есть нюансов. Иногда нелогичные трансферы, подписания. Многое с этим связано. Невооруженным глазом видно всe это, если посмотреть на результаты.
– Удивило подписание нового контракта со Станковичем?
– Удивило.
– Как надо было поступить?
– Пусть поработает. А потом можно его продлить за полгода до окончания контракта. Это было бы логично. Сейчас посмотрим, что будет у «Спартака» в первые семь-десять игр.
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