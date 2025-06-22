«Локомотив» подтвердил, что получит бонусы от трансфера Тикнизяна

«Локомотив» подтвердил переход полузащитника команды Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

«В рамках трансфера наш клуб сохраняет себе определeнные бонусы и имеет обговорeнный процент с последующей продажи игрока.

В «Локомотив» Тикнизян перешeл в августе 2021 года. За четыре года в составе «железнодорожников» Наир провeл 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач.

Футбольный клуб «Локомотив» искренне благодарит Наира за яркое выступление в составе нашей команды, за голы и передачи, за честную и самоотверженную борьбу на поле. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.