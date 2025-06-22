«Локомотив» может осуществить последний летний трансфер на следующей неделе

«Локомотив» достиг прогресса в переговорах с агентами полузащитника «Химок» Лукаса Веры. Представители игрока сами вышли на связь с клубом и возобновили переговоры.

Есть большой шанс, что сделка будет закрыта в ближайшие дни. После этого перехода трансферная кампания «Локомотива» на вход будет завершена.