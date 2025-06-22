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  • «Локомотив» может осуществить последний летний трансфер на следующей неделе

«Локомотив» может осуществить последний летний трансфер на следующей неделе

Сегодня, 18:54
2

«Локомотив» достиг прогресса в переговорах с агентами полузащитника «Химок» Лукаса Веры. Представители игрока сами вышли на связь с клубом и возобновили переговоры.

Есть большой шанс, что сделка будет закрыта в ближайшие дни. После этого перехода трансферная кампания «Локомотива» на вход будет завершена.

  • В сезоне-2024/2025 28-летний Вера провел за «Химки» 31 матч, забил 7 голов, отдал 4 передачи.
  • Ранее он провел два сезона в «Оренбурге».
  • 18 июня ФИФА наложила запрет на «Локомотив» на регистрацию новых футболистов из-за долга перед «Мариуполем» за защитника Марка Мампасси.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Вера Лукас
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Комментарии (3)
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В "Спартаке" играют прост
1750610659
Выкупили весь химкинский шлак и радуются, всех просроченных и испорченных, корявых и нелеквидных подобрали... в любители метят
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