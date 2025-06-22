Фанаты «Атлетика» закрасили изображение Ямаля на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»

Поклонники «Атлетика» выразили недовольство возможным уходом левого вингера Нико Уильямса в «Барселону».

Фанаты закрасили изображение игрок на мурале, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании и оставились надпись на баскском языке: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

Мурал находится в городе Баракальдо, расположенном в нескольких километрах от Бильбао.