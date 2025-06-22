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  • Фанаты «Атлетика» закрасили изображение Ямаля на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»

Фанаты «Атлетика» закрасили изображение Ямаля на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»

Сегодня, 18:23
3

Поклонники «Атлетика» выразили недовольство возможным уходом левого вингера Нико Уильямса в «Барселону».

Фанаты закрасили изображение игрок на мурале, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании и оставились надпись на баскском языке: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

Мурал находится в городе Баракальдо, расположенном в нескольких километрах от Бильбао.

  • Сообщалось, что «Барселона» согласовала с Уильямсом условия личного контракта на 6 лет с зарплатой 7-8 миллионов евро после уплаты налогов.
  • На игрока также претендует «Бавария».
  • 22-летний Уильямс в прошлом сезоне провел за «Атлетик» 45 матчей, забил 11 голов, отдал 7 передач.

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Источник: страница Жерара Ромеро в соцсети X
Испания. Примера Атлетик Барселона Уильямс Нико
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Комментарии (3)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1750606348
А Ямаль почему в заголовке?
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BarSuk75
1750607532
Да пусть будет. Кликабельность повышают.
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