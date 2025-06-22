Фанаты «Атлетика» закрасили изображение Ямаля на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»

Поклонники «Атлетика» выразили недовольство возможным уходом левого вингера Нико Уильямса в «Барселону».
Фанаты закрасили изображение игрок на мурале, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании и оставились надпись на баскском языке: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».
Мурал находится в городе Баракальдо, расположенном в нескольких километрах от Бильбао.
- Сообщалось, что «Барселона» согласовала с Уильямсом условия личного контракта на 6 лет с зарплатой 7-8 миллионов евро после уплаты налогов.
- На игрока также претендует «Бавария».
- 22-летний Уильямс в прошлом сезоне провел за «Атлетик» 45 матчей, забил 11 голов, отдал 7 передач.
Источник: страница Жерара Ромеро в соцсети X