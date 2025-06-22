«Црвена Звезда» представила Тикнизяна

Экс-полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян официально стал игроком «Црвены Звезды».
«Впечатления очень позитивные, я приехал в большой клуб, который играет в еврокубках. Я осознаю ответственность, которая на мне лежит. Надеюсь, что смогу помочь «Звезде».
Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским составом, все прошло так, как я и ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных качествах, это я оставляю тренерскому составу. Цель с «Црвеной Звездой» – Лига чемпионов», – сказал Тикнизян.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Тикнизяна составила 1,7+0,5 миллиона евро, «Локомотив» получит 10% от суммы следующей продажи. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.
- Хавбек подписал с белградцами контракт сроком на 3 года.
- В этом сезоне игрок сборной Армении провел за «Локомотив» 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- «Црвена Звезда» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступления со 2-го отборочного раунда.
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»