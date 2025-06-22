«Црвена Звезда» представила Тикнизяна

Экс-полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян официально стал игроком «Црвены Звезды».

«Впечатления очень позитивные, я приехал в большой клуб, который играет в еврокубках. Я осознаю ответственность, которая на мне лежит. Надеюсь, что смогу помочь «Звезде».

Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским составом, все прошло так, как я и ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных качествах, это я оставляю тренерскому составу. Цель с «Црвеной Звездой» – Лига чемпионов», – сказал Тикнизян.