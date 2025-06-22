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«Црвена Звезда» представила Тикнизяна

Сегодня, 17:39
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Экс-полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян официально стал игроком «Црвены Звезды».

«Впечатления очень позитивные, я приехал в большой клуб, который играет в еврокубках. Я осознаю ответственность, которая на мне лежит. Надеюсь, что смогу помочь «Звезде».

Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским составом, все прошло так, как я и ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных качествах, это я оставляю тренерскому составу. Цель с «Црвеной Звездой» – Лига чемпионов», – сказал Тикнизян.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Тикнизяна составила 1,7+0,5 миллиона евро, «Локомотив» получит 10% от суммы следующей продажи. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.
  • Хавбек подписал с белградцами контракт сроком на 3 года.
  • В этом сезоне игрок сборной Армении провел за «Локомотив» 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • «Црвена Звезда» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступления со 2-го отборочного раунда.

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Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1750604342
дурак он и клуб ЛОКО...В прошлом году могли продать в три раза дороже....и зарплата тоже в 3 раза больше...ЖАДНОСТЬ АРМЯНА СГУБИЛО.
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