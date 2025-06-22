Селюк призвал РФС ввести регулярные проверки на детекторе лжи

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о совмещении Валерием Карпиным работы главным тренером в «Динамо» и сборной России

«Все другие клубы должны сказать: «Ребята, вы что»? Потому что это конфликт интересов, его влияние на сборную, он будет говорить условному «Пари НН», давайте я возьму два-три человека в сборную, но вы мне дадите три очка. К примеру, мы рассуждаем.

Или те футболисты, которых он берeт, помогут ему, как говорится, взять очки. Поэтому, чтобы не было в мыслях такого, то, я считаю, что вообще нужно ввести в РФС после каждого трансферного окна все тренеры и все президенты пройдут детектор лжи. Участвовал ли тренер или спортивный директор, или генеральный директор заработком денег на трансферах», – сказал Селюк.