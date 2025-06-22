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  • Селюк призвал РФС ввести регулярные проверки на детекторе лжи

Селюк призвал РФС ввести регулярные проверки на детекторе лжи

Сегодня, 17:03
7

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о совмещении Валерием Карпиным работы главным тренером в «Динамо» и сборной России

«Все другие клубы должны сказать: «Ребята, вы что»? Потому что это конфликт интересов, его влияние на сборную, он будет говорить условному «Пари НН», давайте я возьму два-три человека в сборную, но вы мне дадите три очка. К примеру, мы рассуждаем.

Или те футболисты, которых он берeт, помогут ему, как говорится, взять очки. Поэтому, чтобы не было в мыслях такого, то, я считаю, что вообще нужно ввести в РФС после каждого трансферного окна все тренеры и все президенты пройдут детектор лжи. Участвовал ли тренер или спортивный директор, или генеральный директор заработком денег на трансферах», – сказал Селюк.

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1750602279
И судейский корпус в первую очередь
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...уефан
1750602844
...на дыбе пытати!...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1750604830
ПОЗОР.....СУДЬИ ПОМОГАЛИ КРАСНОДАРУ....РФС САМИ ПРИЗНАЛИСЬ ЧТО ДАВИЛИ НА СУДЕЙ ЧТОБЫ ЗЕНИТ НЕ ВЫИГРАЛ......ПОЗОРИЩЕ....КРАСНОДАР С 13 ЛЕГИОНЕРАМИ И 2 АРМЯНАМИ В ЗАЯВКЕ.....В ИГРАХ БЫЛИ 8 ЛЕГИОНЕРОВ +АРМЯНИН.....И 2 россиянина
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andrei-sarap-yandex
1750604928
СЕЛЮК это зло спорта...отменить футбольных агентов и ЛИМИТ...
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1750610528
Зина тогда проверку не пройдёт, она вся построена на лжи, обмани и бесчестие
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FWSPM
1750613257
хорошая инициатива предлагаю начать с агентов))
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