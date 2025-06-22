Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Зенита» Александр Соболева.

– Соболев, который пошeл в «Зенит» за титулами и деньгами, – главный неудачник сезона?

– Таких случаев много. Торрес играл в «Ливерпуле» – лучший бомбардир. Пришeл в «Челси» – и растворился. Шевченко в «Милане» играл здорово, пришeл в «Челси» – и растворился. Не его команда, не его клуб. Это жизнь, и так бывает.

Соболев пошeл за медалями и за деньгами, понимая, что «Спартак» в ближайшее время не выиграет медали. Зарплата у Соболева в «Зените», думаю, на порядок выше, чем в «Спартаке». Там ещe и агенты рассказывают сказки разные и влияют.

Может быть, не получилось в прошедшем сезоне – нужно посмотреть, как будет играть «Зенит» и Соболев в следующем, и потом уже можно будет сказать, было ли это ошибкой. Есть примеры, когда люди остаются на ползарплаты и не хотят уезжать. А есть те, кто сразу уезжают.

Халк, например, поехал в Китай. Он поехал играть за команду? Да нет, ясно было, что он поехал за деньгами. У каждого свои ценности.

– Не попытается сейчас «Зенит» продать Соболева?

– Всe возможно, сейчас агенты поработают. Соболев, если не будет в сезоне-2025/26 играть в основе, будет недоволен. Я не знаю Соболева и его амбиций, но в любом случае предстоящий сезон для него показательный. Всe будет зависеть от него. В любом случае непросто заиграть в «Зените» при такой конкуренции.