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  • Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»

Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»

Сегодня, 16:14
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Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Зенита» Александр Соболева.

– Соболев, который пошeл в «Зенит» за титулами и деньгами, – главный неудачник сезона?

– Таких случаев много. Торрес играл в «Ливерпуле» – лучший бомбардир. Пришeл в «Челси» – и растворился. Шевченко в «Милане» играл здорово, пришeл в «Челси» – и растворился. Не его команда, не его клуб. Это жизнь, и так бывает.

Соболев пошeл за медалями и за деньгами, понимая, что «Спартак» в ближайшее время не выиграет медали. Зарплата у Соболева в «Зените», думаю, на порядок выше, чем в «Спартаке». Там ещe и агенты рассказывают сказки разные и влияют.

Может быть, не получилось в прошедшем сезоне – нужно посмотреть, как будет играть «Зенит» и Соболев в следующем, и потом уже можно будет сказать, было ли это ошибкой. Есть примеры, когда люди остаются на ползарплаты и не хотят уезжать. А есть те, кто сразу уезжают.

Халк, например, поехал в Китай. Он поехал играть за команду? Да нет, ясно было, что он поехал за деньгами. У каждого свои ценности.

– Не попытается сейчас «Зенит» продать Соболева?

– Всe возможно, сейчас агенты поработают. Соболев, если не будет в сезоне-2025/26 играть в основе, будет недоволен. Я не знаю Соболева и его амбиций, но в любом случае предстоящий сезон для него показательный. Всe будет зависеть от него. В любом случае непросто заиграть в «Зените» при такой конкуренции.

  • 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
  • Петербургский клуб приобрел форварда у «Спартака» в августе прошлого года за 10 миллионов евро.
  • Контракт Соболева с «Зенитом» действует до лета 2027 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Бр Соболев Александр Канчельскис Андрей
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Комментарии (2)
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Дубина
1750599054
Юбилейно - дырявый чампион! Какие медали? Он за баблом к блохастым пошел...
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FWSPM
1750599273
Пошел на понижение зарплаты ради медалей. Превратился в посмешище. Медалей нет. Перспектив тоже. Вот такие дела
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