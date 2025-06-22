Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказалсяя о возможности поработать в «Динамо» с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Стажировка в «Динамо»? В рамках обучения мы все уже сделали. Лично для себя посмотрю, приму решение, когда сезон начнется. Как оказалось, мои стажировки к нехорошим результатам приводят. Я побывал у Лички – его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое.

Что касается возможности работать с Карпиным на постоянной основе, никто никогда меня не звал. Мне кажется, это однозначно было бы украшением лиги. Когда такие заслуженные люди работают, это очень хорошо. К сожалению, в нашем футболе они не всегда оказываются нужны», – сказал Мостовой.