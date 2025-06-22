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  • Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое»

Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое»

Сегодня, 15:53
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказалсяя о возможности поработать в «Динамо» с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Стажировка в «Динамо»? В рамках обучения мы все уже сделали. Лично для себя посмотрю, приму решение, когда сезон начнется. Как оказалось, мои стажировки к нехорошим результатам приводят. Я побывал у Лички – его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое.

Что касается возможности работать с Карпиным на постоянной основе, никто никогда меня не звал. Мне кажется, это однозначно было бы украшением лиги. Когда такие заслуженные люди работают, это очень хорошо. К сожалению, в нашем футболе они не всегда оказываются нужны», – сказал Мостовой.

  • В этом году 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Личка Марцел Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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bset
1750598129
- Почему Вы так и не начали работать тренером? - Не хотел, чтобы кого-то увольняли
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Cleaner
1750599147
Мостовой, ты не переживай, Карпина из Динамо и без тебя весной погонят!!!...)))
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...уефан
1750599530
...второй или третий раз этот перл здесь печатают...
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