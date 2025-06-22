Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина

Агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе полузащитника сборной России Александра Головина из «Монако».

– Как думаете, с чем связано такое большое количество слухов об уходе Головина из «Монако»?

– Это показывает определенную нестабильность в клубе, потому что такие вещи не появляются, когда все профессионально ведется. Но мы не можем это воспринимать серьезно, так как это не официальная информация.

– Головину – 29 лет. Как считаете, он еще может перейти в клуб выше уровня «Монако»?

– Как я понимаю, у него есть контракт с клубом. Поэтому уход можно обсуждать, когда есть какие-либо другие предложения. Конечно, он может на своем нынешнем уровне. Но надо понимать, какая обстановка в клубе, какие у них есть мысли.

– «Зенит» мог бы купить Головина?

– Мог бы, да. Вопрос другой: заинтересован ли «Зенит» в этом. У «Зенита», наверное, есть другие приоритеты.