Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о своем спартаковском прошлом.
– Вы посмотрите на футболистов, которые отыграли за «Спартак» хотя бы год или два – их считают спартаковцами, хотя они большую часть карьеры провели в других клубах. Сколько времени Сергей Горлукович провел в «Спартаке»?
– Три сезона.
– А в «Локомотиве» и в других командах?
– Чуть побольше.
– Ну да, я про это и говорю. Его имя ассоциируется именно со «Спартаком». Проведя два года в «Спартаке», а потом четыре года в другой команде, ты все равно будешь считаться спартаковским ветераном, когда закончишь. И тебе будут звонить журналисты и задавать вопросы по «Спартаку», а не по поводу происходящего в «Локо», «Крыльях» или «Ростове».
– Короче говоря, вы решили напомнить, что не так уж и долго играли в «Спартаке».
– Играл 4,5 года, а потом по 5 лет в «Реал Сосьедад» и «Сельте», например.
- 56-летний специалист возглавил «Динамо» 13 июня.
- Карпин играл в «Спартаке» в 1990–1994 годах, работал генеральным директором и главным тренером красно-белых в 2008–2014 годах.
- Он выступал за «Реал Сосьедад» в 1994–1996 и 2002–2005 годах, за «Сельту» – в 1997–2002 годах.