Экс-игрок «Челси» – о Месси: «Уход в «ПСЖ» – это так скучно, представьте, если бы он перешел в АПЛ»

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди выразил сожаление, что нападающий Лионель Месси в 2021 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», а не в английский клуб.

«Когда он перешел в «ПСЖ», я был раздосадован этим решением. Это так скучно. «Сити» претендовал на него. Думаю, «Челси» тоже. Другие команды.

Представьте, если бы он пришел в Премьер-лигу. Вообразите, как это было бы. Он ушел в «ПСЖ». Вот что я имею в виду, говоря о скуке.

Оглядываясь назад, если бы вы спросили его, мог ли он принять другое решение, я думаю, он бы выбрал другое место для перехода.

Было бы правильно, чтобы он пришел в самую просматриваемую лигу в мире. Он ушел в ПСЖ. Скука», – сказал Канди.