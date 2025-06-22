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  • Экс-игрок «Челси» – о Месси: «Уход в «ПСЖ» – это так скучно, представьте, если бы он перешел в АПЛ»

Экс-игрок «Челси» – о Месси: «Уход в «ПСЖ» – это так скучно, представьте, если бы он перешел в АПЛ»

Сегодня, 14:37
1

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди выразил сожаление, что нападающий Лионель Месси в 2021 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», а не в английский клуб.

«Когда он перешел в «ПСЖ», я был раздосадован этим решением. Это так скучно. «Сити» претендовал на него. Думаю, «Челси» тоже. Другие команды.

Представьте, если бы он пришел в Премьер-лигу. Вообразите, как это было бы. Он ушел в «ПСЖ». Вот что я имею в виду, говоря о скуке.

Оглядываясь назад, если бы вы спросили его, мог ли он принять другое решение, я думаю, он бы выбрал другое место для перехода.

Было бы правильно, чтобы он пришел в самую просматриваемую лигу в мире. Он ушел в ПСЖ. Скука», – сказал Канди.

  • Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента.
  • Через два года аргентинец бесплатно ушел в «Интер Майами».

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Источник: talkSport
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Интер Майами ПСЖ Челси Манчестер Сити Месси Лионель
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Комментарии (1)
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daunis
1750595314
АПЛ не балетная школа, тут снести могут
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