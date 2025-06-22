Бывший тренер «Спартака» и «Динамо» рассказал об иерархии московских клубов

Бывший тренер «Спартака» и «Динамо» Валерий Гладилин назвал три клуба, которые являются фундаментальными в московском футболе.
«Спартак», «Динамо» и ЦСКА – это фундамент Москвы. Это три главных клуба. «Локомотив» всегда был сзади этих команд, там он и остаeтся. Это четвeртый клуб Москвы, но он будет бороться за лидерство в нашем чемпионате.
Что касается «Торпедо», то оно вообще никогда не котировалось. Оно никогда не было ведущим клубом. Были яркие звeзды и игроки у них, но они не были лидером нашего футбола. «Торпедо» никогда не было топовым клубом», – сказал Гладилин.
- Гладилин в ходе игровой карьеры выступал за два московских клуба – «Спартак» (1974–1978, 1983–1984) и «Локомотив» (1985–1986).
- Он возглавлял молодежную сборную России, работал ассистентом в «Спартаке» (1997–1998) и «Динамо» (1998–1999).
Источник: Legalbet