Бывший тренер «Спартака» и «Динамо» рассказал об иерархии московских клубов

Бывший тренер «Спартака» и «Динамо» Валерий Гладилин назвал три клуба, которые являются фундаментальными в московском футболе.

«Спартак», «Динамо» и ЦСКА – это фундамент Москвы. Это три главных клуба. «Локомотив» всегда был сзади этих команд, там он и остаeтся. Это четвeртый клуб Москвы, но он будет бороться за лидерство в нашем чемпионате.

Что касается «Торпедо», то оно вообще никогда не котировалось. Оно никогда не было ведущим клубом. Были яркие звeзды и игроки у них, но они не были лидером нашего футбола. «Торпедо» никогда не было топовым клубом», – сказал Гладилин.