Карпин оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пока не в состоянии выиграть конкуренцию за место в составе команды из-за множества факторов.
«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию.
Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реал Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.
Если бы в нем не видели перспективу, его бы за 12 миллионов евро не покупали. Перспектива есть, просто надо ее вывести на свет божий, скажем так», – сказал Карпин.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
- Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
- Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 1994–1996 и 2002–2005 годах.
Источник: ТАСС