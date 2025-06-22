Карпин оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пока не в состоянии выиграть конкуренцию за место в составе команды из-за множества факторов.

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию.

Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реал Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.

Если бы в нем не видели перспективу, его бы за 12 миллионов евро не покупали. Перспектива есть, просто надо ее вывести на свет божий, скажем так», – сказал Карпин.