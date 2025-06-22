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Аршавин рассказал, чем занимается в «Зените»

Сегодня, 11:14
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что его обязанности в клубе не изменились.

«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто. Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», – сказал Аршавин.

  • 44-летний Аршавин работает на различных должностях в «Зените» с 2019 года. Недавно экс-нападающий сборной России сообщил о продлении контракта с петербуржцами на два года.
  • Он играл за клуб в 1999–2008, 2012-м и 2013–2015 годах.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
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Комментарии (3)
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Plyash
1750580757
Уважаемый Андрей , расскажите нам лучше , чем занимается в клубе Зенит г-н Порнобуланов . Как там Питерская молодёжь , подрастает ?
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russkiisergei
1750581485
а, я думаю где игроки из академии ПОЗОРА РОССИИ? а, оказывается там за них аршавкин отвечает. Ну, всё вопросов больше не имеем.
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