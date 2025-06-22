Аршавин рассказал, чем занимается в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что его обязанности в клубе не изменились.
«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто. Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», – сказал Аршавин.
- 44-летний Аршавин работает на различных должностях в «Зените» с 2019 года. Недавно экс-нападающий сборной России сообщил о продлении контракта с петербуржцами на два года.
- Он играл за клуб в 1999–2008, 2012-м и 2013–2015 годах.
Источник: ТАСС