Аршавин рассказал, чем занимается в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что его обязанности в клубе не изменились.

«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто. Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», – сказал Аршавин.