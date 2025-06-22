Агент Дзюбы сказал, закончит ли игрок карьеру после сезона-2025/26

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артема Дзюба, высказался о возможном завершении карьеры игрока.

«В данный момент сложно оценить вероятность сценария, при котором Артем завершит карьеру в «Акроне». Пока он поставил для себя отметку в один сезон, а в конце мы посмотрим.

Не стал бы делать громких заявлений, что после предстоящего сезона Дзюба завершит карьеру. На данный момент главная задача – максимально качественно подготовиться к чемпионату, который стартует уже совсем скоро», – сказал Гольдман.