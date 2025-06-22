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Медведев одним словом ответил на вопрос о Жедсоне

Сегодня, 08:36
6

Преседатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о запросе по трансферу Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

– Можете ли вы подтвердить информацию о том, что «Зенит» отправил запрос по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша? Или турецкие СМИ опять выдумывают, как в случае с Фредом?

Выдумывают.

– То есть «Зенит» не интересуется этим футболистом?

– Вы задали вопрос – читайте ответ.

  • 26-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 18 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бешикташ Зенит Фернандеш Жедсон Медведев Александр
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Комментарии (6)
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В "Спартаке" играют прост
1750570738
Зине нужен Жопсон и Дурильдо
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Дубина
1750572159
Утро а уже стыдно за вшивых)))
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subbotaspartak
1750573471
– Вы задали вопрос – читайте ответ..... ---- "Он вообще бывает груб" - В.С. Высоцкий
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FWSPM
1750579312
ему не до жедсонов сейчас там вендел опять не приехал...кто виноват и что делать?
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