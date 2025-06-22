Медведев одним словом ответил на вопрос о Жедсоне

Преседатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о запросе по трансферу Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».
– Можете ли вы подтвердить информацию о том, что «Зенит» отправил запрос по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша? Или турецкие СМИ опять выдумывают, как в случае с Фредом?
– Выдумывают.
– То есть «Зенит» не интересуется этим футболистом?
– Вы задали вопрос – читайте ответ.
- 26-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 18 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»