Трансферная деятельность «Торпедо» парализована

Инсайдер Сергея Ильев рассказал о работе клуба на фоне задержания руководителей.

Их арестовали за попытку противоправного влияния на результат матчей.

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.

Команду могут снять с РПЛ – такое наказание со стороны КДК возможно.

«Команда тренируется в штатном режиме, сегодня товарняк с «Шинником», но трансферная деятельность, естественно, парализована. В клубе запретили давать какие-либо комментарии по делу, чтобы не мешать следствию.

«Торпедо» не бросят, стадион достроят, ключевой вопрос в футбольной плоскости: не отправят ли черно-белых в низшие лиги (приоритетное право на замену в РПЛ имеет «Оренбург»)? Попытка повлиять на результаты матчей была – но до самого влияния не дошло, спортивный принцип нарушен не был. Решение – за РФС», – написал Ильев.