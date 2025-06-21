Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Трансферная деятельность «Торпедо» парализована

Вчера, 23:42

Инсайдер Сергея Ильев рассказал о работе клуба на фоне задержания руководителей.

  • Их арестовали за попытку противоправного влияния на результат матчей.
  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
  • Команду могут снять с РПЛ – такое наказание со стороны КДК возможно.

«Команда тренируется в штатном режиме, сегодня товарняк с «Шинником», но трансферная деятельность, естественно, парализована. В клубе запретили давать какие-либо комментарии по делу, чтобы не мешать следствию.

«Торпедо» не бросят, стадион достроят, ключевой вопрос в футбольной плоскости: не отправят ли черно-белых в низшие лиги (приоритетное право на замену в РПЛ имеет «Оренбург»)? Попытка повлиять на результаты матчей была – но до самого влияния не дошло, спортивный принцип нарушен не был. Решение – за РФС», – написал Ильев.

Еще по теме:
«Торпедо» в 1-м матче после заключения руководства под стражу не смогло победить команду Первой лиги
«Хорошо, что Ширвиндт не застал это»: Грушевский – о ситуации с «Торпедо» 1
Тукманов призвал закрыть «к чертовой матери» российский футбол, если в ситуации «Торпедо» замешан «Оренбург» 14
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Торпедо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мера пресечения владельцу «Торпедо», Даку предложили «Динамо», Сутормин может перейти в ЦСКА и другие новости
00:55
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
00:25
Карпин признался, что подзабыл русский язык за годы в Испании
Вчера, 23:31
2
Букмекеры назвали фаворитов на прямые путевки в РПЛ в 2026 году
Вчера, 23:15
Клуб РПЛ предложил Даку «золотой» контракт
Вчера, 23:06
5
Майсторович определил лучшего серба в истории РПЛ
Вчера, 22:16
Карпин сообщил, во сколько начинался его рабочий день в РФС
Вчера, 22:11
2
ФотоСулейманов перешел из «Локо» в другой клуб РПЛ
Вчера, 22:05
1
Раскрыт соперник ЦСКА по дебютному матчу Челестини
Вчера, 21:47
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
Вчера, 21:30
1
Все новости
Все новости
«Торпедо» в 1-м матче после заключения руководства под стражу не смогло победить команду Первой лиги
00:15
«Да откуда я знаю?»: Карпин высказался на тему своей зарплаты
00:05
3 лучших игрока минувшего сезона РПЛ по версии Аршавина
Вчера, 23:54
Трансферная деятельность «Торпедо» парализована
Вчера, 23:42
«Хорошо, что Ширвиндт не застал это»: Грушевский – о ситуации с «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
Карпин сообщил, во сколько начинался его рабочий день в РФС
Вчера, 22:11
2
ФотоСулейманов перешел из «Локо» в другой клуб РПЛ
Вчера, 22:05
1
Гурцкая оценил вероятность ухода Барко из «Спартака» летом
Вчера, 21:58
3
Раскрыт соперник ЦСКА по дебютному матчу Челестини
Вчера, 21:47
Червиченко оскорбил Промеса двумя словами
Вчера, 21:38
5
Тукманов призвал закрыть «к чертовой матери» российский футбол, если в ситуации «Торпедо» замешан «Оренбург»
Вчера, 20:43
14
Смородская объяснила, почему Промес оказался в тюрьме
Вчера, 20:30
2
РФС не исключил замену «Торпедо» в РПЛ на другую команду
Вчера, 20:23
17
В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства из-за работы в России
Вчера, 20:05
14
Арестованный владелец «Торпедо»: «Клуб – это моя жизнь»
Вчера, 19:39
7
Промес перестал писать в командный чат «Спартака»
Вчера, 19:32
1
РФС ждет «значительное» сокращение финансирования
Вчера, 19:25
10
Карпин: «Кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков»
Вчера, 19:18
31
В «Спартаке» прокомментировали травму Максименко
Вчера, 19:01
4
Медведев: «Звание спортивной столицы занято Петербургом надолго»
Вчера, 18:45
55
Промесу продлили срок содержания под стражей
Вчера, 18:39
1
В «Спартаке» прокомментировали перенос юбилея «Зенита»
Вчера, 18:34
12
В «Торпедо» рассказали о работе клуба на фоне ареста руководителей
Вчера, 18:23
3
Маркиньос: «Есть предложения, но хочу стать чемпионом со «Спартаком»
Вчера, 18:03
19
ВидеоОпубликованы ретрокадры, как Челестини играл против ЦСКА
Вчера, 17:57
4
Реакция РПЛ на ситуацию с «Торпедо»
Вчера, 17:48
6
Губерниев прокомментировал ситуацию в «Торпедо»
Вчера, 17:30
5
Аршавин объяснил, почему не пойдет на стажировку к Карпину в «Динамо»
Вчера, 17:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 