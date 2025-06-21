Клуб РПЛ предложил Даку «золотой» контракт

«Рубин» решил сохранить форварда Мирлинда Даку.
«На фоне переговоров Даку с другими клубами «Рубин» предложил албанскому футболисту просто золотой контракт. По нему игрок сможет заработать за четыре года более 1,5 миллиарда (!) рублей.
Казанский клуб предлагает своему нападающему четырехлетний контракт (до лета 2029 года) с зарплатой около 200 миллионов рублей в год. Более того, футболисту будет выплачиваться ежегодный «подписной бонус» примерно в 150 миллионов рублей. И это еще не считая бонусов за различные достижения», – написал источник.
- По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, трансфер Даку не удалось согласовать из-за личных условий, которые включают не только финансовый аспект.
- 27-летний форвард в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Sport Baza