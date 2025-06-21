Клуб РПЛ предложил Даку «золотой» контракт

«Рубин» решил сохранить форварда Мирлинда Даку.

«На фоне переговоров Даку с другими клубами «Рубин» предложил албанскому футболисту просто золотой контракт. По нему игрок сможет заработать за четыре года более 1,5 миллиарда (!) рублей.

Казанский клуб предлагает своему нападающему четырехлетний контракт (до лета 2029 года) с зарплатой около 200 миллионов рублей в год. Более того, футболисту будет выплачиваться ежегодный «подписной бонус» примерно в 150 миллионов рублей. И это еще не считая бонусов за различные достижения», – написал источник.