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Карпин сообщил, во сколько начинался его рабочий день в РФС

Сегодня, 22:11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин до назначения в «Динамо» ежедневно работал в офисе РФС.

«У нас нет жесткого регламента, что надо находиться на рабочем месте с девяти до шести, у всех тренеров прописан ненормированный рабочий день. Во вторник, среду, четверг матчи могут проходить неизвестно до какого времени, а еще есть посещение игр в субботу и воскресенье – это тоже работа.

Так что я приезжал на работу в РФС где-то к 10 или 10:30, в зависимости от пробок. Раз в контракте прописано, что я должен быть на рабочем месте, значит, я должен там быть. Тем более, когда я стал работать только в сборной», – сказал Карпин.

  • Карпин тренирует сборную с 2021 года.
  • «Динамо» тренер принял в июне.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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