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Червиченко оскорбил Промеса двумя словами

Сегодня, 21:38
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

«Экстрадиция Промеса? Это абсолютно логично, потому что наркодилер должен сидеть в тюрьме. Человек, который убивает сотни других путем продажи этого дерьма, обязан нести наказание.

Я разделяю две вещи: футбольную и человеческую составляющие. Конечно, Квинси внес большой вклад в золотые медали «Спартака». С точки зрения гражданина, он абсолютный мерзавец, который участвует в торговле наркотиками. Причем их количество измеряется даже не в килограммах, а в тоннах.

Судя по тому количеству людей, которое обманывают мошенники, количество идиотов у нас запредельное. Это говорит о том, что не все у нас могут грамотно и аналитически подходить к таким вопросам. Любой нормальный человек, который понимает, что происходит с людьми, подсаживающимися на наркотики, все прекрасно осознает. Эта ситуация не может вызвать другой реакции, кроме справедливого гнева», – сказал Червиченко.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
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Комментарии (2)
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...уефан
1750531677
...вот, почему-то я уверен в том, что если вывернуть тебя наизнанку, то из твоего гнилого нутра вывалился десяток- полтора статей УК, по которым ты должен истоптать российские зоны вдоль и поперек не один десяток лет...
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