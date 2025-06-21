Червиченко оскорбил Промеса двумя словами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

«Экстрадиция Промеса? Это абсолютно логично, потому что наркодилер должен сидеть в тюрьме. Человек, который убивает сотни других путем продажи этого дерьма, обязан нести наказание.

Я разделяю две вещи: футбольную и человеческую составляющие. Конечно, Квинси внес большой вклад в золотые медали «Спартака». С точки зрения гражданина, он абсолютный мерзавец, который участвует в торговле наркотиками. Причем их количество измеряется даже не в килограммах, а в тоннах.

Судя по тому количеству людей, которое обманывают мошенники, количество идиотов у нас запредельное. Это говорит о том, что не все у нас могут грамотно и аналитически подходить к таким вопросам. Любой нормальный человек, который понимает, что происходит с людьми, подсаживающимися на наркотики, все прекрасно осознает. Эта ситуация не может вызвать другой реакции, кроме справедливого гнева», – сказал Червиченко.