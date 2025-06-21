Смородская объяснила, почему Промес оказался в тюрьме

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала экстрадицию Квинси Промеса.
«Мне очень жаль, что Промес так загубил свою карьеру. Но спорт – для порядочных людей. В футболе очень много людей, с которых можно брать пример и чья жизнь подтверждает, что можно быть успешным, богатым и очень порядочным человеком.
К сожалению, Квинси связался не с той компанией, поэтому так его судьба и сложилась. Жаль, но это совершенно справедливый итог его действий», – сказала Смородская.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.
Источник: «Спорт-Экспресс»