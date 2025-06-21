Смородская объяснила, почему Промес оказался в тюрьме

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала экстрадицию Квинси Промеса.

«Мне очень жаль, что Промес так загубил свою карьеру. Но спорт – для порядочных людей. В футболе очень много людей, с которых можно брать пример и чья жизнь подтверждает, что можно быть успешным, богатым и очень порядочным человеком.

К сожалению, Квинси связался не с той компанией, поэтому так его судьба и сложилась. Жаль, но это совершенно справедливый итог его действий», – сказала Смородская.