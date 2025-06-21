Промес перестал писать в командный чат «Спартака»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

«Промес не писал никаких сообщений [в командном чате]. Про новость о задержании слышал. С ним лично не связывался. Все знают про его историю. Дополнительно ничего не спрашивал у него об этом», – сказал Зобнин.