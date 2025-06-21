Промесу продлили срок содержания под стражей

В отношении Квинси Промеса ведутся судебные мероприятия в Нидерландах. Спортсмен на этой неделе экстрадирован на родину.

«Допрос Промеса только что завершен. Срок его содержания под стражей продлен. Следующее предварительное слушание состоится 8 июля в 12:30 во дворце правосудия в Амстердаме», – сообщили в пресс-службе суда.