Реакция РПЛ на ситуацию с «Торпедо»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации в «Торпедо».

Их арестовали за попытку противоправного влияния на результат матчей.

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.

Команду могут снять с РПЛ – такое наказание со стороны КДК возможно.

«РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом.

Важно отметить, что разбирательство в отношении руководства ФК «Торпедо» проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская Премьер-Лига не является.

Вместе с тем мы, разумеется, при первой необходимости готовы помогать правоохранительным органам для полного восстановления справедливости в тех областях расследования, где может понадобиться наше содействие.

Также РПЛ внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит Департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников МИР РПЛ сезона-2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», – сказал Алаев.