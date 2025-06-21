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Губерниев прокомментировал ситуацию в «Торпедо»

Сегодня, 17:30
4

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал преследование руководителей «Торпедо».

  • Их арестовали за попытку противоправного влияния на результат матчей.
  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
  • Команду могут снять с РПЛ – такое наказание со стороны КДК возможно.

«В стране идет борьба с коррупцией. Если люди нарушают закон, то не важно, являются ли они футболистами, биатлонистами или государственными служащими. Наоборот, это хороший процесс. Не надо взятки давать», – сказал Губерниев.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Губерниев Дмитрий
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Комментарии (5)
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spam2009
1750517421
скажи это миллеру
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Странник 09
1750518502
Очень нужен Оренбург в РПЛ, а то вдруг опять придётся переносить юбилей, какая ни какая а всё-таки помощь
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...уефан
1750520504
...расскажи лучше, как ты мл.Губу на федеральный канал протащил, с коррупцией борец-в жопе огурец...
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DVOK68
1750523115
Сам в белой шляпе и вокруг все в овне... Ага.
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subbotaspartak
1750523524
Не надо взятки давать», – сказал Губерниев..... А брать?
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