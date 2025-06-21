Губерниев прокомментировал ситуацию в «Торпедо»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал преследование руководителей «Торпедо».
- Их арестовали за попытку противоправного влияния на результат матчей.
- «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
- Команду могут снять с РПЛ – такое наказание со стороны КДК возможно.
«В стране идет борьба с коррупцией. Если люди нарушают закон, то не важно, являются ли они футболистами, биатлонистами или государственными служащими. Наоборот, это хороший процесс. Не надо взятки давать», – сказал Губерниев.
Источник: «ВсеПроСпорт»