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  • Аршавин объяснил, почему не пойдет на стажировку к Карпину в «Динамо»

Аршавин объяснил, почему не пойдет на стажировку к Карпину в «Динамо»

Сегодня, 17:14
6

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не планирует идти на стажировку к Валерию Карпину из-за недостатка времени.

«Стажировка у Карпина? Мы с ним это не обсуждали. Может быть, в целом было бы интересно. Хотя, с другой стороны, я видел его тренировки, когда мы с «Кайратом» и «Ростовом» жили в одной гостинице.

Но сейчас просто нет свободного времени, чтобы вне рамок каких-то требований, как для лицензии в РФС, ездить куда-то. И так очень плотный график», – сказал Аршавин.

  • Карпин возглавил «Динамо» в июне.
  • Также тренер возглавляет сборную России.
  • Аршавин получил тренерскую лицензию весной.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Аршавин Андрей
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Комментарии (6)
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Мордаванин
1750515814
и от гвидона стало попахивать дадоном) охуж эти цари)) "Но сейчас просто нет свободного времени.." чемты занят амбассадор халявный? эх.андрейка...(
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The only one
1750516900
А его кто то приглашал?
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NewLife
1750518734
Не пойду к Валере - у него все окна вставлены и чипсы съедены)
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сергей-стасов-yandex
1750520307
андрейка знает что сказать .главное быть там где это ему необходимо
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Кривая да нелёгкая
1750520746
Иди и Семака прихвати
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...уефан
1750520869
...Западло идти звезде к звезде, Пойдёт имидж по пи*де...
Ответить
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