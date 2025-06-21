Аршавин объяснил, почему не пойдет на стажировку к Карпину в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не планирует идти на стажировку к Валерию Карпину из-за недостатка времени.

«Стажировка у Карпина? Мы с ним это не обсуждали. Может быть, в целом было бы интересно. Хотя, с другой стороны, я видел его тренировки, когда мы с «Кайратом» и «Ростовом» жили в одной гостинице.

Но сейчас просто нет свободного времени, чтобы вне рамок каких-то требований, как для лицензии в РФС, ездить куда-то. И так очень плотный график», – сказал Аршавин.