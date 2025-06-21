Приведены причины, почему «Монако» решил избавиться от Головина

Автор «Чемпионата» Константин Кринский одобрил решение «Монако» избавиться от полузащитника Александра Головина.

«Монако» абсолютно верно сливает Головина. Вот аргументы

Можно, конечно, врубить режим турбо-патриота и орать на каждом углу о величии наших футболистов, облизывая их с ног до головы. Но давайте нет.

Александр сотню лет в «Монако» и, по сути, на дистанции не сделал клуб сильнее. Ни одного трофея и лишь два (!) попадания в ЛЧ (!!) из чемпионата Франции (!!!) за семь лет (!!!!) – это грустно.

Головину почти всегда мешают травмы. Он только иногда был прямо-таки лидером, без которого команда выглядит заметно хуже. Чаще же – да почти всегда – он просто держал хороший высокий уровень. Ну и редко-редко выдавал топ-перфомансы, от которых зависело что-то очень важное.

Уверен: по потенциалу и способностям Александр – топ-футболист по всем европейским меркам. Но доказать это в «Монако» – абсолютно плюшевой команде без стержня – почти нереально. Саня пытался, но увы.

«Монако» – это команда-трамплин. И так было если не всегда, то последние лет десять точно.

Головину 29 лет – по-моему, уже давным-давно настало время валить из команды, которая в нынешней конфигурации не способна выиграть даже Кубок Франции.

Так что я даже рад, что «Монако» избавляется от Александра. Появилась возможность поиграть в лиге посерьeзнее – и, может, даже бороться там за что-то осязаемое», – написал Кринский.