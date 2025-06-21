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  • Приведены причины, почему «Монако» решил избавиться от Головина

Приведены причины, почему «Монако» решил избавиться от Головина

Сегодня, 16:12
3

Автор «Чемпионата» Константин Кринский одобрил решение «Монако» избавиться от полузащитника Александра Головина.

«Монако» абсолютно верно сливает Головина. Вот аргументы

Можно, конечно, врубить режим турбо-патриота и орать на каждом углу о величии наших футболистов, облизывая их с ног до головы. Но давайте нет.

Александр сотню лет в «Монако» и, по сути, на дистанции не сделал клуб сильнее. Ни одного трофея и лишь два (!) попадания в ЛЧ (!!) из чемпионата Франции (!!!) за семь лет (!!!!) – это грустно.

Головину почти всегда мешают травмы. Он только иногда был прямо-таки лидером, без которого команда выглядит заметно хуже. Чаще же – да почти всегда – он просто держал хороший высокий уровень. Ну и редко-редко выдавал топ-перфомансы, от которых зависело что-то очень важное.

Уверен: по потенциалу и способностям Александр – топ-футболист по всем европейским меркам. Но доказать это в «Монако» – абсолютно плюшевой команде без стержня – почти нереально. Саня пытался, но увы.

«Монако» – это команда-трамплин. И так было если не всегда, то последние лет десять точно.

Головину 29 лет – по-моему, уже давным-давно настало время валить из команды, которая в нынешней конфигурации не способна выиграть даже Кубок Франции.

Так что я даже рад, что «Монако» избавляется от Александра. Появилась возможность поиграть в лиге посерьeзнее – и, может, даже бороться там за что-то осязаемое», – написал Кринский.

  • В октябре прошлого года Головин подписал с «Монако» новый контракт до лета 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: телеграм-канал Константина Кринского
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
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Комментарии (3)
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В "Спартаке" играют прост
1750511850
Годовин дно и нытик
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В "Спартаке" играют прост
1750511895
В АНЖИ его
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FCSpartakM
1750512025
Я еще в 2018 году писал, что Головин обычный футболер не сильнее Миранчука. А в Европе сразу стало понятно, что физически он не готов играть на таком уровне. Тупо организм ломается. Если бы не российский владелец, то его бы и в Монако не было. Они единственные, кто за него такой чек выписали. А теперь им нужно полутруп продать этот. То же самое сейчас с Захаряном . Но он молодой, может все же перестроит молодой организм, нарастит мышцы
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