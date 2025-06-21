Зобнина осудили за реакцию на выходку Мостового: «Вот такие пошли игроки в «Спартаке»

Известный болельщик «Спартака» Николай Угодник прокомментировал реакцию Романа Зобнина на оскорбления клуба Андреем Мостовым.

«Мягкотелость уровня 100%. Вот такие пошли игроки в «Спартаке».

Сергея Горлуковича на него нет. Тьфу…» – написал Угодник.