Зобнин прокомментировал оскорбительную выходку Мостового в адрес «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о поведении зенитовца Андрея Мостового.

Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

«Мы все делаем одну работу. Конечно, тут дело каждого, каждой личности. Он вправе делать то, что хочет. Мы все в одной лодке здесь. Нужно немножечко уважать друг друга.

Он извинился, никаких проблем. Я даже не знал об этом. В первый раз услышал», – сказал Зобнин.