Даку предложили московскому клубу после срыва трансфера в «Зенит»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может оказаться в «Динамо».

«Агенты Даку вышли на «Динамо» с предложением подписать их клиента.

«Динамо», которое пока так не договорилось с «Крыльями» о трансфере Ивана Сергеева, рассматривает вариант с Даку – бело-голубым этот форвард интересен, решение будет принято в ближайшее время.

При этом Даку – более дорогая опция в сравнении с Сергеевым как с точки зрения трансферной стоимости (от 8 миллионов евро), так и с точки зрения зарплаты», – написал источник.