Даку предложили московскому клубу после срыва трансфера в «Зенит»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может оказаться в «Динамо».
«Агенты Даку вышли на «Динамо» с предложением подписать их клиента.
«Динамо», которое пока так не договорилось с «Крыльями» о трансфере Ивана Сергеева, рассматривает вариант с Даку – бело-голубым этот форвард интересен, решение будет принято в ближайшее время.
При этом Даку – более дорогая опция в сравнении с Сергеевым как с точки зрения трансферной стоимости (от 8 миллионов евро), так и с точки зрения зарплаты», – написал источник.
- По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, трансфер Даку не удалось согласовать из-за личных условий, которые включают не только финансовый аспект.
- 27-летний форвард в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Sport Baza