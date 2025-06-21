В «Акроне» раскрыли новую цель Дзюбы

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о дальнейшем выступлении Артема Дзюбы за клуб.

– В 37 лет Дзюба может быть настолько же результативен, как и в 36?

– Артeм добавляет не только в футбольном поле, у него много разных качеств, в том числе в раздевалке. Кстати, Дзюба пока ещe не лучший бомбардир клуба за время его существования: Андрес Понсе за «Акрон» забил 17 мячей. Получается, ещe одна цель для Артeма есть.

У него есть задача на этот сезон установить ещe один рекорд, и он этого не скрывает. Он медийная личность, он лидер раздевалки. Было бы здорово, если бы Дзюба закончил свою карьеру в майке «Акрона».