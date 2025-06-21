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Карпин объяснил, почему Россия не может выиграть ЧМ/Евро

Сегодня, 12:19
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает отсутствие мастерства фактором, мешающим команде выиграть ЧМ/Евро.

«Я как раз не вижу фактора, что нет духа победителя. Наоборот, дух победителя есть, не в этом проблема. Много факторов, то же мастерство. Надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству, но это надо компенсировать другими вещами.

Да, есть команды сильнее, но они проигрывают командам, которые на бумаге, если говорить про мастерство, слабее. Потому что есть команды менее мастеровитые, которые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей. Надо компенсировать другими вещами.

На вопрос, когда мы что-то выиграем, не ответит ни один человек в мире», – сказал Карпин.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – осенью.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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SLADE2019
1750498011
Во загнул, сам то понял, что наворошил?
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bashnat013
1750498571
Может надо строить комбинационную игру с детства и владением техникой а не бей беги !(это как раз вопрос тренерскому составу)
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