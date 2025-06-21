Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал проигрыш «Зенитом» минувшего сезона РПЛ.

«Зенит» не выиграл РПЛ в год 100-летия.

После сезона «Зенит» объявил, что юбилейным будет сезон-2025/26 – «сезон 100-летия».

Он стартует 18 июля.

– Вы признавались в симпатии к «Зениту» с детства – в этом году он вас расстроил?

– «Зенит» меня подвeл (улыбается). Год столетия, и ни одного трофея… Город был готов встречать их чемпионами, но они сами виноваты.

Сколько было ничейных и проигранных матчей, которые «Зенит» не вправе проигрывать с таким составом? Подвели город и всех жителей Санкт-Петербурга.