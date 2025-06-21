Экс-порноактриса заявила, что Ямаль хотел с ней встретиться – Ламин ответил

Бывшая порноактриса Клаудия Бавель утверждает, что 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль настойчиво добивался встречи с ней.

«У меня есть тысяча сообщений от него, в которых он просит меня прийти к нему, предлагает пойти на частные вечеринки, которые он организует.

У меня есть куча аудиозаписей, на которых он говорит мне, что разрешает мне быть с ним, даже если он и несовершеннолетний, так что не сомневайтесь.

Но у меня есть и тысяча сообщений, в которых я говорю ему, что не хочу встречаться с несовершеннолетним», – сказала Бавель.

Ямаль отреагировал на высказывание девушки, опровергнув любые связи с экс-порноактрисой.

«Вчера я говорил с ней, и у меня есть скриншот, где она написала, что это ложь, что она ничего не говорила и что, очевидно, мы никогда не встречались.

И никаких фото быть не может. Раз я никогда ее не встречал, то у нее не может быть фотографии, на которой я вхожу в свой дом.

Это невозможно! И, кроме того, она не может войти ко мне домой, потому что я живу с матерью, а она не пускает ни одну женщину в мой дом.

Это все ложь, я никогда ее не видел, вы можете спросить ее. Она скажет вам в оправдание, что не встречается с несовершеннолетними. Но мы не встречались, потому что я сказал ей нет», – заявил Ямаль.