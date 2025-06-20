Пономарев – о новом тренере ЦСКА: «Взяли кота в мешке, елки‑палки, кто его тащит?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен назначением Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев.

«У Челестини уже есть опыт работы тренером – это хорошо. Плохо, что опять берeм иностранца. Почему мы не доверяем своим? Я никак не пойму.

Есть Сережа Игнашевич, он уже работал в «Балтике». Я наблюдал, там была очень приличная команда. В конце концов есть Черчесов.

Зачем опять дергаемся с этими иностранцами? Елки‑палки, кто его тащит? Ну я понимаю, агенты эти чертовы. Зачем их слушать? Как же так? Взяли кота в мешке.

Он будет долго приспосабливаться к команде, где‑то полгода уйдет на это, будет болтаться на шестом месте. Он сам играл в футбол, что‑то соображает, и сам будет приспосабливать игру. Ему предстоит тяжелая работа.

А Игнашевич или Черчесов знают наш футбол, всех футболистов. Они бы моментально вжились в роль тренера ЦСКА. Жалко команду, будем дергаться, ковыряться очень долго. О первом месте даже не думаю», – сказал Пономарев.