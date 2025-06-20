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  • Пономарев – о новом тренере ЦСКА: «Взяли кота в мешке, елки‑палки, кто его тащит?»

Пономарев – о новом тренере ЦСКА: «Взяли кота в мешке, елки‑палки, кто его тащит?»

Вчера, 22:44
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен назначением Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев.

«У Челестини уже есть опыт работы тренером – это хорошо. Плохо, что опять берeм иностранца. Почему мы не доверяем своим? Я никак не пойму.

Есть Сережа Игнашевич, он уже работал в «Балтике». Я наблюдал, там была очень приличная команда. В конце концов есть Черчесов.

Зачем опять дергаемся с этими иностранцами? Елки‑палки, кто его тащит? Ну я понимаю, агенты эти чертовы. Зачем их слушать? Как же так? Взяли кота в мешке.

Он будет долго приспосабливаться к команде, где‑то полгода уйдет на это, будет болтаться на шестом месте. Он сам играл в футбол, что‑то соображает, и сам будет приспосабливать игру. Ему предстоит тяжелая работа.

А Игнашевич или Черчесов знают наш футбол, всех футболистов. Они бы моментально вжились в роль тренера ЦСКА. Жалко команду, будем дергаться, ковыряться очень долго. О первом месте даже не думаю», – сказал Пономарев.

  • Челестини сменил Марко Николича, ушедшего в АЕК.
  • Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
  • В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
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Комментарии (7)
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Круче чем вареные яица
1750449987
Адекватненько.
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Интерес
1750450445
Ну ему составили специальный календарь:из первых семи туров -шесть игр в Москве и выезд в третьем туре в Питер.Уважают своего протеже на самом верху!Если не потянет,турнут после седьмого тура.
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Интерес
1750450544
Шесть из семи туров -дома,в Москве,и в третьем выезд в Питер.Кто скажет,что это возможно без благословения свыше?А не потянет-так и турнут сразу.
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Интерес
1750450659
Из семи туров шесть в Москве и выезд в третьем в Питер.Вот и установили "испытательный срок"!Видимо,есть вверху покровители этого приглашения.
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САДЫЧОК
1750452270
Хрен в мешке-это Черчесокарпин! Челестини чемпион и обладатель кубка Швейцарии! Это вам, не врать, что устал и хочет сосредоточиться или самодур Черчесов.
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Artemka444
1750453021
Из наших некого особо Пару матчей нормально сыграют а потом опять не пойдёт и увольнение
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FWSPM
1750457284
там царь одобрил этого парня так что тема закрыта))
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