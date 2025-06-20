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Канчельскис: «О чемпионстве «Спартак» может забыть»

Вчера, 22:10
16

Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» будет претендентом на чемпионство в сезоне-2025/26.

«Заболотный переходит в «Спартак»? Это вопрос к руководству и тренеру – они отвечают за результат. Тут только можно пожать плечами и посмеяться… Наверное, они знают больше, чем мы.

О чемпионстве красно-белые могут забыть – их фанаты каждый год проигрывают мне споры, все время должны мне: на моем районе фанаты уверенно твердят, что «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом.

Ребят, очнитесь! Сейчас приеду в Москву, они опять отдадут мне долг – хорошее пивко. В конце сезона можно будет себе позволить выпить немного.

Красно-белые болельщики все время бубнят: «Ну, следующую игру мы точно выиграем». Они преданные фанаты, верят. А когда проигрывают мне спор, опять говорят: «Этот сезон точно наш!»

Но, к сожалению для них, в предстоящем сезоне красно-белые будут вновь бороться за 4-5 место, а они проиграют мне очередной спор. Но болельщики «Спартака» очень переживают за команду – это правда», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
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Комментарии (16)
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1750447175
Скоро ему спартачи пургена в проигранное пиво добавят!
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кайрос
1750447482
А хто такой Канчельскис ? Когда то был топ игроком.А сейчас непонятно кто.Кто то чего то говорящий.Наверное тоскующий по былой славе...Печалька
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VVM1964
1750448922
Очень преждевременное заявление - чемпионат стартует только через месяц, трансферы ещё тоже не закончились, поэтому объективные прогнозы не серьёзно делать, ну а балаболить конечно никто не запрещал !...
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FWSPM
1750449963
на связи оракул из Брянска. в этот раз обязательно угадает
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шахта Заполярная
1750450493
О британской кончите все уже давно забыли, но оно ни как не угомонится
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рылы
1750451004
позор! очень стыдно за тарасятник!
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NewLife
1750451523
Сам с собою тихо я веду беседу. Сам придумал, сам обсудил с Факедом и получил гонорар от помойной вонючки РБ Спорт.
Ответить
САДЫЧОК
1750453318
Алкоголик и предатель тренера , болельщиков и сборной!
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Круче чем вареные яица
1750457632
Люди в секте, всегда в нереальном мире живут.
Ответить
Гавроша Седьмой
1750457939
Ньдя!
Ответить
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