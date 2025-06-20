«Ливерпуль» купит игрока «Борнмута»

«Ливерпуль» согласовал трансфер игрока сборной Венгрии Милоша Керкеза из «Борнмута». Сумма сделки составит примерно 40 миллионов фунтов (47 миллионов евро). Стороны перешли к этапу оформления документов.

Ожидается, что 21-летний левый защитник подпишет контракт с «красными» сроком на 5 лет.