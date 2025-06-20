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«Ливерпуль» купит игрока «Борнмута»

Сегодня, 16:30

«Ливерпуль» согласовал трансфер игрока сборной Венгрии Милоша Керкеза из «Борнмута». Сумма сделки составит примерно 40 миллионов фунтов (47 миллионов евро). Стороны перешли к этапу оформления документов.

Ожидается, что 21-летний левый защитник подпишет контракт с «красными» сроком на 5 лет.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, игрок во вторник пройдет прибудет на базу новой команды для прохождения медосмотра.
  • В минувшем сезоне Керкез провел за «Борнмут» 41 матч, забил 2 гола, отдал 6 передач.

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Источник: страница Дэвида Орнштейна в соцсети X
Англия. Премьер-лига Борнмут Ливерпуль Керкез Милош
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