«Ливерпуль» купит игрока «Борнмута»

«Ливерпуль» согласовал трансфер игрока сборной Венгрии Милоша Керкеза из «Борнмута». Сумма сделки составит примерно 40 миллионов фунтов (47 миллионов евро). Стороны перешли к этапу оформления документов.
Ожидается, что 21-летний левый защитник подпишет контракт с «красными» сроком на 5 лет.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, игрок во вторник пройдет прибудет на базу новой команды для прохождения медосмотра.
- В минувшем сезоне Керкез провел за «Борнмут» 41 матч, забил 2 гола, отдал 6 передач.
Источник: страница Дэвида Орнштейна в соцсети X