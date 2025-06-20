Назван размер зарплаты, которую Сергеев может получить в «Динамо»

Зарплата нападающего Ивана Сергеева в «Динамо», в случае перехода из «Крыльев Советов» в московский клуб, составит около 1 миллиона евро в год.

По данным журналиста Ивана Карпова, стороны пока не согласовали трансфер. Клубы договорились об основной сумме сделки в 300 миллионов рублей, но условие в виде выплаты бонусных 50 миллионов за результативные действия Сергеева (10 очков по системе «гол+пас») не устроило «Динамо».

Контракт Сергеева с самарским клубом рассчитан до середины 2027 года.

30-летний форвард в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.